A giugno, il tribunale di Sorveglianza di Roma ha approvato la richiesta di riduzione della pena per l’ex sindaco di Roma, attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. La condanna a un anno e 10 mesi riguarda accuse di traffico di influenze. La decisione ha portato alla sua scarcerazione.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha dato il via libera alla riduzione di pena per Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma che sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e 10 mesi per traffico di influenze. I giudici hanno accolto l’istanza ex articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario che riconosce i giorni di riduzione «a causa delle condizioni inumane e degradant i da lui subite» presentata dalla difesa. La pena sarà così ridotta di 39 giorni e Alemanno sarà scarcerato il 24 giugno. «Una piccola grande vittoria», ha commentato il suo avvocato Edoardo Albertario, «perché è un’ordinanza che certifica la battaglia che Alemanno sta conducendo contro il sovraffollamento carcerario ».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gianni Alemanno scarcerato a giugno: accolta la riduzione di pena

Notizie correlate

Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoL'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno.

L’ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: ok a riduzione della pena di 39 giorniRiduzione della pena di 39 giorni per l’ex sindaco di Roma detenuto per traffico d’influenze.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno; Alemanno, il tribunale approva riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno; Presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo L'emergenza negata: Il collasso delle carceri italiane; Riduzione di pena per Alemanno, uscirà a giugno.

Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: pena ridotta per l'ex sindaco di RomaSi trova a Rebibbia dal 2024, dopo la condanna definitiva per il reato di traffico d'influenze. Cosa è stato deciso adesso ... today.it

Alemanno scarcerato, arriva l'ok alla riduzione della pena: l'ex sindaco di Roma fuori il 24 giugnoAlemanno sta scontando a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza per vedersi riconosciuti i giorni di riduzion ... roma.corriere.it

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso il via libera alla riduzione di 39 giorni relativi alla pena di Gianni Alemanno in virtù dell'istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall'avvocato Edoardo Albertario e riguardante la pena di 22 mesi di reclusione che l'e - facebook.com facebook

Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco ift.tt/Kk2RDOu x.com