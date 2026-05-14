Per chi è depresso il tempo sembra rallentare | la ricerca del Bo

Per le persone che vivono con la depressione, il trascorrere delle ore può sembrare molto più lento rispetto a come si percepisce normalmente. Questa sensazione di rallentamento del tempo è stata descritta anche in studi clinici come una “dilatazione temporale depressiva”. La percezione del tempo, in questi casi, appare come se si fermasse o si muovesse molto più lentamente, influenzando il modo in cui si affrontano le giornate.

Per chi soffre di depressione, le ore sembrano spesso non passare mai. È un fenomeno noto ai clinici come “dilatazione temporale depressiva”, una sensazione soggettiva di rallentamento del flusso del tempo. Tuttavia, nonostante le testimonianze dei pazienti, la scienza ha faticato finora a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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