Negli ambienti delle strutture assistenziali, gli ospiti trascorrono spesso momenti di apparente staticità, come se il tempo si fosse fermato. In questo ritmo lento, la natura assume un ruolo terapeutico, offrendo un’esperienza di contemplazione che stimola attenzione, memoria ed emozioni. È in questi silenzi che si manifesta un cambiamento sottile, anche se invisibile, mentre il mondo naturale si muove lentamente intorno a loro.

È la natura che diventa terapia: una terapia che, nel silenzio della contemplazione, lavora su attenzione, memoria, emozione. Succede in questi giorni, nelle RSA e nelle Cliniche di riabilitazione del Gruppo emeis Italia: in vista del 22 maggio, Giornata Mondiale della Biodiversità, ospiti anziani e pazienti psichiatrici stanno allevando bruchi che diventeranno farfalle, seguendone ogni fase della trasformazione. Fino al momento più toccante: la liberazione nei giardini delle strutture. La Dog-Pet Therapy arriva al Pronto soccorso del San Paolo di Milano X Leggi anche › Genitori anziani e benessere psicologico: i segnali a cui prestare attenzione e i consigli utili? Anziani e che allevano farfalle, nelle Rsa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel loro tempo pressoché immobile, gli ospiti delle strutture assistenziali diventano custodi del tempo lentissimo del bruco: un tempo in cui sembra che non accada nulla, e invece tutto sta già cambiando

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