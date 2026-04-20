Trump | Non ho tempo per essere depresso se sei impegnato abbastanza forse funziona – Il video

Un video diffuso mostra una dichiarazione di un ex presidente che afferma di non avere tempo per la depressione, sostenendo che l’impegno costante possa aiutare a gestire i sintomi di ansia e depressione. Secondo le fonti presentate, uno studio ha riscontrato una riduzione dell’80-90% dei sintomi di depressione e ansia in un mese. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni sui metodi di gestione dei disturbi psicologici.

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Hanno riscontrato una riduzione dall’80% al 90% dei sintomi di depressione e ansia entro un mese. Posso averne un po', per favore? Ne prenderò un po'. Prenderò tutto quello che serve. Non ho tempo per essere depresso. Sapete, se restate abbastanza occupati, forse funziona anche quello. È quello che faccio io", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Milano, Salvini raduna i Patrioti in piazza Duomo e attacca l’Ue: «Un nuovo lockdown? No grazie». Tensioni con la polizia al contro-corteo – Il video Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul dl sicurezza: «A un passo dall’Ice».🔗 Leggi su Open.online

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