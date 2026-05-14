Per capire cosa è successo a Suviana sarà necessario entrare nella centrale

I consulenti incaricati dalla Procura hanno affermato che per chiarire quanto avvenuto a Suviana il 9 aprile 2024 sarà necessario accedere all’interno della centrale. La loro analisi richiederà un sopralluogo diretto per raccogliere elementi utili alle indagini. Questa decisione si basa sulla richiesta di approfondimenti tecnici e verifiche sul luogo dell’incidente. La centrale rimane chiusa al pubblico e i dettagli dell’indagine sono ancora riservati.

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I consulenti nominati dalla Procura per fare luce su quanto accaduto a Suviana il 9 aprile del 2024 hanno detto che sarà necessario entrare nella centrale. Solo così, si legge nella relazione preliminare depositata nei giorni scorsi, sarà possibile verificare quanto accaduto nella strage della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tram deraglia vicino alla Stazione centrale: cosa è successo Leggi anche: Tram esce dai binari vicino alla Stazione centrale: cosa è successo Temi più discussi: Lavoricidio: Casteldaccia, Suviana e la tragedia di Paul Neeraj; Il disastro di Suviana, per i consulenti 'senza sopralluogo solo ipotesi'; Libano, 'tre bambini tra i 7 morti in raid di Israele su famiglie di sfollati'. Ecco i luoghi perfetti per fare #picnic e #barbecue a #Bologna e dintorni tinyurl.com/hhy4876r @turismoER x.com Il disastro di Suviana, per i consulenti 'senza sopralluogo solo ipotesi'È confermato che tutto alla centrale idroelettrica di Suviana è avvenuto in pochi secondi ed è probabile che possa essere stato un cedimento meccanico a far collassare il gruppo, forse provocato dalle ... ansa.it Qui a Suviana è ancora tutto fermo. Voglio giustizia e verità. E i ricordi di mio figlio AleBargi (lago di Suviana)– Carla Consoloni guarda oltre il cancello della centrale idroelettrica e scuote la testa. Gli occhi gonfi di lacrime e un mazzolino di rose gialle in mano: «Lo vede, è tutto ... bologna.repubblica.it