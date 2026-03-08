Tram deraglia vicino alla Stazione centrale | cosa è successo

Nella notte tra sabato e domenica, un tram è uscito dai binari all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani, non lontano dalla stazione Centrale. L’incidente si è verificato vicino a un punto di traffico molto frequentato, causando temporanei disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre le autorità stanno accertando le cause dello sbandamento.

Non risultano feriti, e sono in corso accertamenti. Il traffico è stato rallentato per alcune ore Un tram è uscito dai binari nella serata fra sabato e domenica, all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani (non lontano dalla stazione Centrale). Non dovrebbero esserci feriti. A bordo, secondo quanto emerge dalle prime informazioni, non c’era nessuno a parte il conducente. La zona comunque è stata messa sotto controllo e il traffico ha subito un rallentamento per alcune ore. Ancora non è chiaro cosa sia successo: forse il mezzo è slittato in curva perché mancava un bullone sulla linea. Il 27 febbraio un altro tram era deragliato in via Vittorio Veneto (zona Porta Venezia) provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, tram deraglia vicino alla stazione Centrale: secondo episodio in pochi giorniUn nuovo episodio di tram deragliato a Milano torna a richiamare l'attenzione sulla regolarità del servizio e sulla sicurezza dell'infrastruttura in...

