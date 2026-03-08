Tram esce dai binari vicino alla Stazione centrale | cosa è successo

Nella notte tra sabato e domenica un tram è uscito dai binari all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani, non lontano dalla stazione Centrale. L’incidente si è verificato intorno alle ore serali, causando temporanei disagi al traffico e la presenza delle forze dell’ordine sul luogo. Non sono stati riportati feriti gravi né altre conseguenze significative.

Non risultano feriti, e sono in corso accertamenti. Il traffico è stato rallentato per alcune ore Un tram è uscito dai binari nella serata fra sabato e domenica, all’incrocio tra via Fabio Filzi e via Galvani (non lontano dalla stazione Centrale). Non dovrebbero esserci feriti. A bordo, secondo quanto emerge dalle prime informazioni, non c’era nessuno a parte il conducente. La zona comunque è stata messa sotto controllo e il traffico ha subito un rallentamento per alcune ore. Ancora non è chiaro cosa sia successo: forse il mezzo è slittato in curva perché mancava un bullone sulla linea. Il 27 febbraio un altro tram era deragliato in via Vittorio Veneto (zona Porta Venezia) provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 54. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

