Il Mondiale può attendere | Yildiz stringe i denti per la Juve Il piano per gestirlo

Il calciatore turco della Juventus sta affrontando un’infiammazione al ginocchio che ne limita le prestazioni, ma continua ad allenarsi regolarmente. La società ha elaborato un piano per gestire la sua condizione e permettergli di partecipare alle partite senza rischiare ulteriori complicazioni. Nonostante le difficoltà, l’atleta si sta impegnando per mantenere la forma in vista delle prossime sfide di campionato.

La Juve prima di tutto. Nonostante all'orizzonte ci sia un appuntamento storico: il suo primo Mondiale, da giocare da protagonista a 21 anni con una nazionale che non vi partecipava da quando non era ancora nato. Mancano ormai quasi due mesi esatti al debutto della Turchia ai Mondiali contro l'Australia, ma Kenan Yildiz non ha intenzione di risparmiarsi. Anzi, stringe i denti per provare a trascinare la sua Juve alla qualificazione alla prossima Champions League. Ormai da diversi mesi il numero 10 bianconero convive con un problema al ginocchio che, a periodi alterni, ne limita pesantemente le prestazioni. "Questa settimana è stato...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Mondiale può attendere: Yildiz stringe i denti per la Juve. Il piano per gestirlo Leggi anche: Leão gioca ma stringe i denti: il calendario può aiutarlo Infortunio Yildiz, piccolo sospiro di sollievo per la Juve: ma Spalletti lo preserva! Ecco come intende gestirlo!Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in...