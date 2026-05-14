Pentathlon Moderno Trofeo di Modena | Futura ha i numeri per diventare grande

Durante il recente Trofeo nazionale giovanile di Modena, le squadre Under 19 e Under 15 dell'Asd Futura Pentathlon Moderno hanno ottenuto risultati positivi. La competizione si è svolta nel fine settimana, con atleti che si sono confrontati in diverse discipline del pentathlon moderno. La partecipazione e le prestazioni delle giovani leve hanno attirato l’attenzione, lasciando presagire buone prospettive per il futuro del club.

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Ottimi risultati per l’Asd Futura Pentathlon Moderno al Trofeo nazionale giovanile di Modena (U19 e U15). Tra conferme e sorprese, gli atleti guidati da coach Joy Bugattelli hanno dimostrato una crescita costante in tutte le discipline. Nella Categoria U19 Riccardo Ucci chiude al 9° posto assoluto grazie a un laser run da record personale (11.45). Ottima anche la prova di Greta Martusciello, 9ª nella classifica generale anche lei partecipando alla categoria superiore, ha brillato nella prova di nuoto abbassando il suo crono a 1’04. Buona prova di carattere per Manuel Vagnini, che si conferma in crescita nel percorso multidisciplinare affrontando con determinazione la categoria superiore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pentathlon Moderno. Trofeo di Modena: Futura ha i numeri per diventare grande ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al via il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno: si parte dalla CampaniaPartirà dalla Campania, più precisamente da Benevento, il progetto Ready To Play promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che... Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlonElena Micheli si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno in gara dopo la maternità: la due volte Campionessa del Mondo di pentathlon... Temi più discussi: Pentathlon Moderno, World Cup 2026: Giorgio Malan guida il gruppo azzurro nella seconda tappa; Pentathlon moderno, Trofeo Nazionale Under 19: a Modena trionfano Caringi e Pellegrini, gennaro e Ferrarini vincono tra gli Under 15; Pentamodena, weekend da regina; Argenti e vittorie: il weekend d'oro degli astigiani al Trofeo di Modena. Pentathlon Moderno: a Modena il Trofeo Nazionale U19 e U15 e il Campionato Italiano di ParatetrathlonPiù di 120 pentatleti provenienti da tutta Italia sono pronti a un intenso fine settimana di sport e condivisione ... tuttosport.com Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL'Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a ... oasport.it