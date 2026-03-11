Un grande ritorno per l’Italia ai Campionati Italiani di pentathlon

Elena Micheli, due volte Campionessa del Mondo di pentathlon, si prepara a tornare in gara dopo aver avuto un figlio. L’atleta parteciperà ai Campionati Italiani di pentathlon, a circa un anno e mezzo dalla sua ultima competizione alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento rappresenta il suo rientro ufficiale nel circuito agonistico.

Elena Micheli si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno in gara dopo la maternità: la due volte Campionessa del Mondo di pentathlon parteciperà a un evento a un anno e mezzo dalla sua ultima apparizione agonistica, che risale alle Olimpiadi di Parigi 2024. A cinque mesi di distanza dalla nascita della piccola Vittoria, la 26enne laziale sarà tra le grandi protagoniste dei Campionati Italiani, che si disputeranno nel fine settimana del 13-15 marzo a Fiano Romano e Montelibretti, dove debutterà anche il nuovo format. Il nuoto passerà da 200 a 100 metri e sarà prevista una quinta serie di tiro all’inizio della prova di laser run, per Micheli sarà la prima volta nella nuova disciplina a ostacoli in una gara ufficiale (l’evento che ha sostituito l’equitazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

