Pentathlon nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il Cairo

Nella seconda giornata della tappa di Il Cairo della World Cup 2026 di pentathlon moderno, si sono disputate le qualificazioni maschili. Cinque atleti italiani hanno partecipato alle gare, ma nessuno è riuscito a qualificarsi per la semifinale. La competizione si è svolta nel rispetto del programma previsto, con gli atleti che si sono misurati nelle varie discipline del pentathlon.

Seconda giornata della tappa de Il Cairo (Egitto) della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Oggi il programma prevedeva le qualificazioni della gara maschile con ben cinque italiani ai nastri di partenza. Purtroppo, però, nessuno dei nostri portacolori ha staccato il pass per la semifinale. Nel Gruppo A la migliore prestazione porta la firma di Valentin Belaud con 1592 punti contro i 1585 dell’egiziano Moutaz Mohamed, quindi terzo il magiaro Csaba Bohm, mentre è quarto l’egiziano Moustafa Abouamer con 1560. Quinta posizione per il francese Mathis Rochat con 1559, quindi in sesta il suo connazionale Jean-Baptiste Mourcia con 1559. Si ferma in 14a posizione il nostro Matteo Bovenzi con 1536 punti, mentre in 18a troviamo Giorgio Micheli con 1525. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, nessun italiano in semifinale nella tappa di World Cup a Il Cairo Pentathlon, Valentina Martinescu e Irene Prampolini volano in semifinale nella World Cup de Il CairoHa ufficialmente preso il via il lungo programma della tappa de Il Cairo (Egitto) primo appuntamento della World Cup 2026 di pentathlon moderno. Matthew Richardson trionfa nella velocità nella tappa di World Cup a PerthL’ultima giornata della prima tappa della World Cup di ciclismo su pista, competizione che si è svolta a Perth, si conclude con l’assegnazione di...