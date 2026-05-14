Pensiline e decoro della stazione incontro tra il sindaco e vertici Rfi | sul piatto un investimento da un milione di euro
Il sindaco di Falconara Marittima ha incontrato i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana per discutere delle condizioni della stazione locale. Durante l’incontro sono stati affrontati i problemi legati alle pensiline e al decoro dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità del punto di collegamento. Tra le proposte presentate, figura un investimento di un milione di euro destinato al rifacimento delle pensiline, che Rfi ha inserito tra le priorità a livello nazionale.
FALCONARA MARITTIMA - Un confronto diretto tra l’amministrazione comunale e i vertici di Rete Ferroviaria Italiana per affrontare le criticità della stazione di Falconara, a partire dal rifacimento delle pensiline, inserite da Rfi(Gruppo FS) tra le priorità a livello nazionale, con un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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