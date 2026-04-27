Approvata la convenzione tra Comune e Rfi per la nuova stazione | investimento da 20 milioni di euro

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana riguardante la costruzione di una nuova stazione ferroviaria. L’accordo definisce ruoli e responsabilità tra le parti per l’attuazione del progetto. L’investimento complessivo previsto per l’opera ammonta a venti milioni di euro. La firma rappresenta un passo formale verso l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura.

Bergamo. Passo avanti per la nuova stazione di Bergamo. La Giunta comunale ha approvato la convenzione tra il Comune e Rfi ( Rete Ferroviaria Italiana) che mette nero su bianco ruoli e compiti per realizzare l’opera. Il progetto rientra nel Programma Regionale Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2021-2027, attraverso il bando “Iniziativa Multimodale Urbano”, pensato per incentivare una mobilità più sostenibile e con meno emissioni. Sul tavolo ci sono 20 milioni di euro. Risorse che serviranno a creare una stazione più moderna e meglio collegata, capace di unire in modo più semplice treni, autobus, trasporto urbano e mobilità dolce. Con l’accordo appena approvato, il Comune sarà il soggetto beneficiario del finanziamento, mentre Rfi si occuperà della parte operativa: progettazione, appalto e realizzazione dei lavori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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