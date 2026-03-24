In casa Juventus si discute ancora sul futuro di Edon Zhegrova, l’esterno kosovaro coinvolto in recenti sviluppi. La situazione attuale riguarda le decisioni prese dal club e le possibili destinazioni per la prossima stagione. Le trattative sembrano aver subito un cambiamento importante, modificando gli scenari previsti in precedenza. Restano da definire i dettagli che porteranno alla conclusione del trasferimento o alla permanenza del calciatore.

In casa Juve continua a tenere banco il futuro di Edon Zhegrova: ecco le ultimissime sull’esterno kosovaro. Le sue qualità non si discutono, così come la sua tecnica cristallina e la capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica. Edon Lulzim Zhegrova, però, resta un punto interrogativo per via delle non perfette condizioni fisiche che gli impediscono di esprimersi sui livelli a cui ci ha abituato per anni: l’intervento chirurgico per eliminare del tutto la pubalgia recidivante appartiene ormai al passato, ma l’esterno kosovaro avverte ancora qualche fastidio quando aumentano i ritmi e i carichi di lavoro. Zhegrova (Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Clamoroso Zhegrova, cambia tutto: dove giocherà l’anno prossimo

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