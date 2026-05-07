Milan Pellegatti rivela | Ci sono contrasti tra Allegri e Furlani sul mercato Sulla Petizione…

Carlo Pellegatti ha parlato di tensioni tra l'allenatore e il presidente del club riguardo alle operazioni di mercato. Ha riferito che ci sono divergenze tra le due figure e ha menzionato una petizione in corso. Pellegatti ha anche rivelato dettagli sui contrasti tra Allegri e Furlani e sulla posizione del club rispetto a una richiesta di modifica. La situazione resta al centro dell'attenzione nel mondo del calcio locale.

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Nella giornata di ieri i tifosi del Milan hanno avviato una petizione per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani. L'amministratore delegato è stato individuato dal popolo rossonero come il principale responsabile della scarsa ambizione sportiva del club. La proposta ha già raccolto oltre 23.000 firme nelle prime 24 ore e sembra destinata a salire ulteriormente nei prossimi giorni. Domenica 10 maggio, in occasione del match contro l'Atalanta, anche la Curva Sud farà sentire la propria voce contro Furlani. Il tifo organizzato contesterà la gestione dell'ad rossonero sia prima che durante la partita: segnale di malcontento diffuso tra i sostenitori del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti rivela: “Ci sono contrasti tra Allegri e Furlani sul mercato. Sulla Petizione…” Notizie correlate Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico. Milan, Di Stefano rivela: “Incontro a Casa Milan tra Allegri, Furlani e Tare. Ecco il motivo”Oggi nessun allenamento a Milanello con Massimiliano Allegri che ha concesso un giorno di riposo ai giocatori. Contenuti utili per approfondire Si parla di: MN - Il consiglio di De Vecchi alla dirigenza del Milan: Diamo continuità, che negli ultimi anni è... Mercato Milan, Pellegatti rivela così il budget per l'estateMercato Milan, Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così di quello che potrebbe essere il budget rossonero per l'estate ... milannews24.com Pellegatti annuncia: Oggi ci sarà un CdA del Milan: sul tavolo un rifinanziamento. Il puntoIl noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha acceso i riflettori su una giornata potenzialmente decisiva per il futuro ... tuttomercatoweb.com