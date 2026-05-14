La partita tra Lazio e Inter si è conclusa con forti momenti di tensione in campo, sfociati in una rissa sfiorata. Durante l'incontro, Pedro ha abbandonato il terreno di gioco visibilmente commosso, lasciando i tifosi biancocelesti con emozioni intense. La finale si è rivelata particolarmente movimentata, con episodi che hanno attirato l'attenzione degli spettatori presenti e degli appassionati che seguono la partita da casa.

Finale incandescente tra Lazio e Inter: rissa sfiorata e addio commosso di Pedro ai tifosi biancocelesti. Finale ad altissima tensione nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Inter, segnata da proteste, nervosismo e da un emozionante saluto di Pedro alla Curva Nord che potrebbe rappresentare il suo addio ai biancocelesti. Caos nel finale: scintille tra Pedro e Dimarco. Gli ultimi minuti del match si sono trasformati in un vero parapiglia dopo un duro intervento da dietro di Pedro su Federico Dimarco, avvenuto proprio sotto la panchina della Lazio. L’episodio ha immediatamente acceso gli animi, coinvolgendo giocatori e membri degli staff tecnici delle due squadre.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lazio-Inter, finale rovente: tensione in campo e lacrime per Pedro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Convocati Lazio per l’Inter, presenti Pedro e Cataldi: la lista completa di Sarri per la finale di Coppa ItaliaLewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative per il rinnovo totalmente in stand-by: la verità sulle chance di vederlo in Serie...

Lazio e Inter in campo per la finale di Coppa Italia: 2-0 per i nerazzurri all’intervalloLa finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter entra nel vivo allo stadio Olimpico di Roma.

Temi più discussi: La storia delle finali di Coppa Italia dell'Inter: 9 i trionfi nerazzurri; Parma-Roma 2-3, pagelle e tabellino: Malen la decide su rigore al 100' dopo la rimonta firmata da Strefezza e Keita, finale rovente e polemiche al 'Tardini'; DIRETTA - Lazio-Inter: all'Olimpico tutto è pronto per il fischio d'inizio; Lazio-Inter, finale rovente: tensione in campo e lacrime per Pedro - Punto!.

Lazio-Inter, caos nel finale di Coppa Italia: rissa sfiorata dopo il fallo di PedroFinale ad altissima tensione nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Inter, caratterizzata da proteste in campo e momenti di grande pathos soprattutto per Pedro. Momenti di tensione ... ilmattino.it

Finale Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Lazio e conquista il trofeoNello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it