Chanel Totti e Filippo Laurino, membri della coppia de “I Raccomandati”, partecipano a “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, disponibile in prima visione su Sky e streaming su NOW dal 12 marzo 2026. Durante un’intervista, hanno dichiarato che il percorso è molto più faticoso di quanto sembri. La loro partecipazione rappresenta una delle novità della nuova edizione dello show.

Chanel Totti e Filippo Laurino, formano la coppia de “I Raccomandati” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Chanel e Filippo alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Chanel Totti e Filippo Laurino, “I Raccomandati” di Pechino Express 2026 – Intervista. Chanel Totti e Filippo Laurino, benvenuti su SuperGuidaTV. Nella prossima edizione di Pechino Express siete “I Raccomandati”. Questo soprannome che vi hanno dato vi si addice oppure no? Filippo Laurino: Ci si addice il giusto, anche perché poi le raccomandazioni non esistono e dobbiamo crearcele. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati) su Pechino Express 2026: “Molto più faticoso di come sembra” – Intervista

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