Stasera va in onda su Sky e NOW la finalissima di Pechino Express, ambientata in Giappone. Le tre coppie ancora in gara si sfidano tra le città di Nara, Osaka e Kyoto, con l’obiettivo di conquistare la vittoria. La trasmissione mostra gli ultimi momenti del percorso attraverso paesaggi e luoghi emblematici del paese. La puntata conclusiva deciderà quale coppia si aggiudicherà il titolo.

Finale di Pechino Express in Giappone su Sky Uno e NOW: ultimo viaggio tra Nara, Osaka e Kyoto per le tre coppie in gara. Dopo oltre 5000 chilometri attraverso tre incredibili Paesi, Indonesia, Cina e Giappone, si conclude, giovedì 14 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la sorprendente rotta verso “L’Estremo Oriente” di Pechino Express. Un viaggio appassionante per le coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dai tre inviati, uno per ogni Paese, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. I viaggiatori hanno conosciuto le meraviglie naturali di Bali e Java, in Indonesia; hanno attraversato i territori...🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express finale STASERA su Sky e NOW: chi vincerà tra le 3 coppie in Giappone?

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