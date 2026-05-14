Pechino Express finale STASERA su Sky e NOW | chi vincerà tra le 3 coppie in Giappone?

Da digital-news.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda su Sky e NOW la finalissima di Pechino Express, ambientata in Giappone. Le tre coppie ancora in gara si sfidano tra le città di Nara, Osaka e Kyoto, con l’obiettivo di conquistare la vittoria. La trasmissione mostra gli ultimi momenti del percorso attraverso paesaggi e luoghi emblematici del paese. La puntata conclusiva deciderà quale coppia si aggiudicherà il titolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finale di Pechino Express in Giappone su Sky Uno e NOW: ultimo viaggio tra Nara, Osaka e Kyoto per le tre coppie in gara. Dopo oltre 5000 chilometri attraverso tre incredibili Paesi, Indonesia, Cina e Giappone, si conclude, giovedì 14 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la sorprendente rotta verso “L’Estremo Oriente” di Pechino Express. Un viaggio appassionante per le coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dai tre inviati, uno per ogni Paese, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. I viaggiatori hanno conosciuto le meraviglie naturali di Bali e Java, in Indonesia; hanno attraversato i territori...🔗 Leggi su Digital-news.it

pechino express finale stasera su sky e now chi vincer224 tra le 3 coppie in giappone
© Digital-news.it - Pechino Express finale STASERA su Sky e NOW: chi vincerà tra le 3 coppie in Giappone?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Pechino Express, quattro coppie volano in Giappone. Crescono gli ascolti su Sky e NOW.Ottava tappa in Cina tra prove e colpi di scenaeliminazione a un passo dal Giappone e dati in crescita.

Pechino Express, coppie rivoluzionate stasera in Cina: cosa succede su Sky e NOW?Nuovi abbinamenti, Prova Vantaggio e 355 km decisivi nel viaggio verso il Tappeto Rosso.

Temi più discussi: Tutto sulla semifinale di Pechino Express 2026, tra new entry, guest star e un dubbio: e se la busta nera stasera...; Pechino Express, in semifinale eliminate le Albiceleste. FOTO; Pechino Express, anticipazioni nuova puntata: chi otterrà il pass per la finale?; Pechino Express 13, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni.

pechino express pechino express finale staseraPechino Express, le anticipazioni della finale: Kyoto incorona i vincitori. Ma un clamoroso post sulle Dj rischia di aver già svelato tuttoPechino Express – L’Estremo Oriente arriva al suo ultimo respiro. Dopo oltre 5mila chilometri attraversando Indonesia, Cina e Giappone, la decima tappa consegna ai ... leggo.it

pechino express pechino express finale staseraPechino Express 2026, svelati per sbaglio i vincitori dello showI vincitori di Pechino Express 2026 sarebbero stati svelati per sbaglio. In attesa della finalissima dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca intorno alla trasmissione si è creato ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web