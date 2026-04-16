Stasera su Sky e NOW arriva una nuova puntata di Pechino Express, con alcune coppie che vengono rivoluzionate e nuovi abbinamenti che cambiano le dinamiche del gioco. La puntata prevede una Prova Vantaggio e una tappa di 355 km che rappresentano un passaggio importante nel percorso verso il Tappeto Rosso. La trasmissione continua a seguire il viaggio delle coppie lungo l’Estremo Oriente, con una tappa inaspettata in Cina.

Nuovi abbinamenti, Prova Vantaggio e 355 km decisivi nel viaggio verso il Tappeto Rosso. L’incredibile viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Cina con una tappa sorprendente. Allo start della sesta tappa di domani, giovedì 16 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del Libro Rosso: si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello showSky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di “animali - guida” cari alla tradizione cinese.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express, coppie rivoluzionate stasera in Cina: cosa succede su Sky e NOW?

Notizie correlate

Leggi anche: Pechino Express 2026: concorrenti, coppie e viaggio in Oriente al via su Sky e NOW

Pechino Express in Cina su Sky e NOW: 519 km e nuova inviata Giulia SalemiDa Shanghai a Yuliang, tappa intensa con immunità in palio e possibili eliminazioni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Pechino Express tappa cinese stravolge la gara e rischia un eliminatoPechino Express, sesta tappa: coppie miste e nuova corsa in Cina Nella sesta tappa di Pechino Express, in onda dalla Cina, le coppie storiche vengono ... assodigitale.it

Pechino Express 13, le anticipazioni del 16 aprile: arriva la tappa scambio di coppiaTutto sulla sesta tappa in Cina di Pechino Express 2026 le coppie ancora in gara, le prove il percorso e l'arrivo di Giulia Salemi ... dituttounpop.it