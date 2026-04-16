Pechino Express coppie rivoluzionate stasera in Cina | cosa succede su Sky e NOW?

Da digital-news.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Sky e NOW arriva una nuova puntata di Pechino Express, con alcune coppie che vengono rivoluzionate e nuovi abbinamenti che cambiano le dinamiche del gioco. La puntata prevede una Prova Vantaggio e una tappa di 355 km che rappresentano un passaggio importante nel percorso verso il Tappeto Rosso. La trasmissione continua a seguire il viaggio delle coppie lungo l’Estremo Oriente, con una tappa inaspettata in Cina.

Nuovi abbinamenti, Prova Vantaggio e 355 km decisivi nel viaggio verso il Tappeto Rosso. L’incredibile viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Cina con una tappa sorprendente. Allo start della sesta tappa di domani, giovedì 16 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del Libro Rosso: si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello showSky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di “animali - guida” cari alla tradizione cinese.🔗 Leggi su Digital-news.it

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