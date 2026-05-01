Quattro coppie sono partite alla volta del Giappone per la nuova tappa di Pechino Express, con l’ottava fase che si è svolta in Cina. La puntata ha visto svolgersi prove e colpi di scena, con un’eliminazione che si avvicina al passaggio in Giappone. Nel frattempo, gli ascolti della trasmissione sono in aumento su Sky e NOW, confermando un crescente interesse del pubblico.

Ottava tappa in Cina tra prove e colpi di scenaeliminazione a un passo dal Giappone e dati in crescita. Ultima estenuante tappa in Cina per i viaggiatori di Pechino Express, che ieri hanno lottato contro la fatica per aggiudicarsi i biglietti per il Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta di questa edizione. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviata per la Cina Giulia Salemi hanno guidato le coppie lungo i 509 chilometri che separano Dengfeng dalla città di Xi’an, con una classifica finale che ha visto trionfare in questa tappa la coppia formata da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, e che ha promosso in terra nipponica anche I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo e Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express, quattro coppie volano in Giappone. Crescono gli ascolti su Sky e NOW.

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