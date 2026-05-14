Stasera si svolge la finale di Pechino Express 2026, con l’ultima tappa tra Nara, Osaka e Kyoto. Tre coppie si contendono il titolo e il premio finale, mentre nelle ultime ore è circolato uno spoiler che potrebbe svelare l’esito della gara. L’evento si svolge in Giappone, con le coppie impegnate in una serie di prove lungo il percorso. La finale si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione, anche se la diffusione improvvisa di dettagli non ufficiali ha sollevato qualche preoccupazione tra i fan.

Ultima tappa tra Nara, Osaka e Kyoto per decretare i vincitori di Pechino Express 2026: tre coppie in corsa, ma uno spoiler emerso nelle ultime ore rischia di rovinare la sorpresa della finale. Dopo oltre 5.000 chilometri attraversando Indonesia, Cina e Giappone, Pechino Express arriva al gran finale. L'ultima puntata del reality on the road va in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW, con la corsa decisiva che assegnerà la vittoria dell'edizione dedicata a "L'Estremo Oriente". Guidati da Costantino della Gherardesca, accompagnato in questa stagione da Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, i concorrenti hanno affrontato una delle edizioni più intense degli ultimi anni tra prove estreme, imprevisti e scenari spettacolari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pechino Express 2026, stasera la finale ma lo spoiler involontario rovina la sorpresa?

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