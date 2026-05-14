Pechino Express 13 stasera in tv la finale puntata | le anticipazioni

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo settimane trascorse tra mercati affollati, villaggi remoti, metropoli gigantesche e prove al limite della resistenza, "Pechino Express 13" approda al suo ultimo capitolo. Questa sera, 14 maggio, dalle 21.15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, il viaggio de L’Estremo Oriente giunge al.🔗 Leggi su Today.it

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