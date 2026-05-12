Pechino Express finale a suon di spoiler tra anticipazioni di giornalisti a gaffe dei social media manager

La finale di Pechino Express ha suscitato numerose discussioni sui social, dove alcuni utenti hanno segnalato un presunto spoiler condiviso dal social media manager di Now TV. Fino al 14 maggio, l’identità delle vincitrici o delle viaggiatrici rimarrà sconosciuta, poiché non sono ancora state ufficialmente annunciate. Diversi giornalisti hanno diffuso anticipazioni, alimentando il clima di attesa e curiosità tra gli spettatori.

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