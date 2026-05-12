Pechino Express finale a suon di spoiler tra anticipazioni di giornalisti a gaffe dei social media manager
La finale di Pechino Express ha suscitato numerose discussioni sui social, dove alcuni utenti hanno segnalato un presunto spoiler condiviso dal social media manager di Now TV. Fino al 14 maggio, l’identità delle vincitrici o delle viaggiatrici rimarrà sconosciuta, poiché non sono ancora state ufficialmente annunciate. Diversi giornalisti hanno diffuso anticipazioni, alimentando il clima di attesa e curiosità tra gli spettatori.
Vincitrici o viaggiatrici, fino al 14 maggio la questione rimarrà un mistero, poi vedremo se, come stanno pensando molti sui social questo pomeriggio, il social media manager di Now Tv si è reso protagonista di un clamoroso spoiler sulla finale di Pechino Express. Qualche ora fa infatti su Instagram è apparso un post che annunciava Jo (Squillo) e Michelle che «da vincitrici tornano nelle vesti di dj e scaldano la Casa dello Sport al Foro Italico». Pochi minuti, poi quel “vincitrici” diventa “viaggiatrici”, innescando il dubbio: è stato un banale errore, magari il classico provocato dall’uso del T9, o uno spoiler? Quanto basta affinché la storia diventasse virale e scatenasse numerose discussioni in rete.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Svelati i vincitori di Pechino Express 2026 prima della finale: la coppia finisce sui social per un eventoIn un post l'errore fatale che definisce una coppia come "vincitrici" di Pechino Express 2026: i fan inviperiti per lo spoiler prima della puntata...
Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava, anticipazioni della terza tappaTappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km) Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre...
Argomenti più discussi: Che scuola hanno fatto i finalisti di Pechino Express 2026; Pechino Express, eliminate le Albiceleste a un passo dalla finale; Pechino Express 2026: chi sono le coppie finaliste; Pechino Express, in semifinale eliminate le Albiceleste. FOTO.
Svelati i vincitori di Pechino Express 2026 prima della finale ? facebook
Ah si può? Non perdere la finale di #PechinoExpress giovedì 14 maggio dalle 21.15 in streaming solo su NOW. x.com
Diretta gratis su KriTere.com anche all' estero #pechinoexpress - reddit.com reddit
Pechino Express 2026, spoiler sui vincitori? Post Now scatena il caosPechino Express 2026, presunto spoiler su Instagram di NOW: la parola vincitrici scatena la rabbia dei fan a pochi giorni dalla finale. affaritaliani.it