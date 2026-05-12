Svelati i vincitori di Pechino Express 2026 prima della finale | la coppia finisce sui social per un evento

I vincitori di Pechino Express 2026 sono stati annunciati accidentalmente sui social media prima della finale, creando una sorpresa tra i fan. In un post online, è stato commesso un errore che ha indicato una coppia come vincitrice, causando reazioni di fastidio tra gli appassionati, che si sono lamentati per lo spoiler. La puntata finale è ancora programmata per la messa in onda, ma l'informazione è già circolata tra gli utenti.

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