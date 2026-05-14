Pechino Express 2026 le DJ vinceranno? Sky replica e sorprende

Nelle ultime settimane si è diffusa la voce su un possibile spoiler riguardante la finale di Pechino Express 2026. Si è parlato di una vittoria delle DJ, ipotesi che ha suscitato interesse tra i fan dello show condotto da Costantino Della Gherardesca. Nel frattempo, la produzione ha risposto alle speculazioni, senza confermare né smentire ufficialmente le indiscrezioni. La discussione si è concentrata anche sul possibile esito del programma e sulle scelte dei finalisti.

Le Dj vinceranno Pechino Express 2026 e il finale dello show è stato già svelato? Negli ultimi giorni si è parlato molto di un presunto spoiler riguardo la finale del programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Le Dj vinceranno Pechino Express 2026?. Tutto a causa di un post che, secondo quanto rivelato sui social, sarebbe stato pubblicato sul profilo ufficiale di Now Tv. Nel post si parlava della partecipazione della coppia delle DJ, ossia Jo Squillo e Michelle Masullo ad un evento al Foro Italico. Le due concorrenti venivano indicate come le “vincitrici” di Pechino Express. Una parola di troppo che aveva scatenato immediatamente le fantasie dei fan dello show e che dopo pochi istanti era stata modificata con le “viaggiatrici”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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