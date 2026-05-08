Giovedì 14, su Sky e NOW, si svolgerà la finale di Pechino Express in Giappone. Tre coppie sono arrivate all’ultimo atto: le DJ, Totti e May. La tappa finale si terrà a Kyoto, dove i concorrenti si sfideranno per la vittoria della gara. La trasmissione vede protagonisti personaggi noti e coppie in competizione tra loro per conquistare il titolo.

Finale di Pechino Express in Giappone: Jo Squillo, Chanel Totti e Fiona May tra le tre coppie in corsa per la vittoria a Kyoto. L’arrivo in Giappone porta con sé l’ufficializzazione delle tre coppie che la prossima settimana, giovedì 14 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si giocheranno la vittoria nell’attesissima Finale di Pechino Express. Il podio sarà composto da Le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens: resta da stabilire quindi l’ordine delle medaglie che verranno “assegnate” al termine dell’ultima tappa, nella rotta verso Kyoto, dove il...🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Pechino Express: Le Dj, Totti e May si giocheranno la vittoria giovedì 14 su Sky e NOW

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