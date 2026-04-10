Pechino Express 2026 le DJ hanno vinto la prima tappa cinese

Durante la prima tappa in Cina di Pechino Express 2026, le DJ si sono aggiudicate la vittoria. I partecipanti hanno incontrato problemi con le forze di polizia locali, mentre uno dei concorrenti, Biagio Izzo, ha manifestato segnali di crisi durante la competizione. La tappa si è conclusa con le DJ davanti agli altri team, nonostante le difficoltà incontrate sul percorso.

Tutti i concorrenti hanno avuto delle difficoltà con la polizia locale, Biagio Izzo in crisi nel giorno del suo compleanno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pechino Express 2026, le DJ hanno vinto la prima tappa cinese Pagelle quarta tappa Pechino Express 2026: Biondine e Dj in lacrime, Spassusi sorprendentiMilano, 2 aprile 2026 - Le pagelle della quarta tappa di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ danno conto della stanchezza che sta... Pechino Express: Le DJ vincono l’ultima tappa in Indonesia ed eliminano i ComedianLa quarta tappa dello show Ultima tappa in Indonesia per Pechino Express, con un obiettivo comune per tutte le coppie: vincere e ottenere il pass per... Temi più discussi: Pechino Express 2026, oggi la quinta tappa: le anticipazioni dell'arrivo in Cina; Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO; Pechino Express 2026: Lillo riporta il sereno tra le Biondine e l'exploit di Chanel Totti, che ha capito il vero spirito del gioco; Pechino Express 2026, Chanel Totti magnifica tra parolacce e fair play: Diva del popolo. E c’è un’accusa gravissima. Pechino Express 2026, la coppia eliminata della quinta puntata: i vincitori e la classifica dei viaggiatoriLe Biondine sono state eliminate al termine della quinta puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 9 aprile ... fanpage.it Le DJ battono tutti: le pagelle della quinta puntata di Pechino Express 2026Nella quinta tappa I Rapper e i i Veloci si sono lanciati in sfide di velocità per arrivare primi, addio alle Biondine ... iodonna.it LE #DJ VINCONO LA QUINTA TAPPA DI #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook #PechinoExpress 2026: il crollo di Biagio Izzo e la freschezza della nuova inviata Giulia Salemi x.com