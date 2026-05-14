Pechino Express 2026 le anticipazioni del 14 maggio | finale in Giappone

Il 14 maggio si sono svelate le anticipazioni sulla finale di Pechino Express 2026, prevista in Giappone. La gara si avvicina alla conclusione e i concorrenti sono ormai arrivati alla fase finale del percorso. La competizione sta giungendo al suo epilogo e si conoscono i dettagli della tappa conclusiva, che si svolgerà nel paese asiatico. La puntata conclusiva sarà trasmessa prossimamente, con i partecipanti pronti a sfidarsi per il titolo.

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Dopo i discreti risultati della puntata precedente, con 312.000 spettatori e l’1,8% di share, Pechino Express giunge al gran finale. La puntata di giovedì 14 maggio chiuderà ufficialmente il viaggio nell'Estremo Oriente, per un'edizione che ha portato i concorrenti attraverso Indonesia, Cina e Giappone per oltre 5mila chilometri. Dopo settimane di prove, imprevisti e tappe sempre più estenuanti, il reality di Sky si prepara dunque a ufficializzare la coppia vincitrice dell’ultima corsa verso il Tappeto Rosso finale. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. L’ultimo appuntamento del reality condotto da Costantino della Gherardesca spedirà i viaggiatori ad affrontare gli ultimi, decisivi 167 chilometri nel Sol Levante.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pechino Express 2026, le anticipazioni del 14 maggio: finale in Giappone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Pechino Express, anticipazioni 14 maggio: cosa succede nell’ultima puntata Pechino Express finale STASERA su Sky e NOW: chi vincerà tra le 3 coppie in Giappone?Finale di Pechino Express in Giappone su Sky Uno e NOW: ultimo viaggio tra Nara, Osaka e Kyoto per le tre coppie in gara. Temi più discussi: Pechino Express 2026, le anticipazioni del 7 maggio: la semifinale in Giappone; Pechino Express 2026: la semifinale brilla grazie a Guido Meda, l'incursione della Gialappa's e la forza di Chanel Totti dopo le parole di mamma Ilary Blasi; Che scuola hanno fatto i finalisti di Pechino Express 2026; Pechino Express 2026: chi sono le coppie finaliste. Pechino Express 2026, anticipazioni della Finale: l'ultima tappa che deciderà i vincitori #PechinoExpress #AscoltiTV x.com Pechino Express 2026: NOW smentisce il presunto spoiler sui vincitoriNegli ultimi giorni, il popolare reality show Pechino Express 2026 è finito al centro di una clamorosa polemica social. Un presunto spoiler riguardante la coppia vincitrice della tredicesima edizione ... it.blastingnews.com Pechino Express 13, la finale: ultima tappa in Giappone, chi vincerà?Tutto sull'ultima tappa di Pechino Express gran finale in Giappone per il programma di Sky Uno e NOW chi ha vinto? dituttounpop.it