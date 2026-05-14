Pd Cortona | Pagamento anticipato della Tari Problemi di cassa?

Nel comune di Cortona si registrano preoccupazioni riguardo al pagamento anticipato della tassa sui rifiuti (TARI). Il Partito Democratico ha pubblicato una nota stampa chiedendo chiarimenti all’amministrazione comunale in merito a questa decisione. La questione riguarda specificamente le potenziali ripercussioni sulla gestione finanziaria del Comune e i motivi che hanno portato alla richiesta del pagamento in anticipo, sollevando così dubbi tra i cittadini e i rappresentanti politici locali.

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