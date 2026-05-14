Pagamento anticipato della Tari Problemi di cassa?

Un gruppo consiliare di Cortona ha diffuso una nota in cui si domanda se il pagamento anticipato della Tari possa essere legato a eventuali problemi di cassa. La comunicazione è stata pubblicata il 14 maggio 2026 e riguarda la gestione delle entrate comunali e le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti. La questione solleva interrogativi sulla situazione finanziaria dell’amministrazione locale e sulle eventuali conseguenze per i cittadini.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – La nota del Gruppo consiliare Pd di Corton a. «Negli ultimi giorni molti cittadini stanno ricevendo le cartelle relative alla TARI con la richiesta di versamento anticipato del saldo finale. Una modalità che, rispetto agli anni precedenti, arriva con diversi mesi di anticipo e che sta generando preoccupazione tra famiglie e imprese, già fortemente gravate dagli aumenti registrati negli ultimi anni. A fronte dell’assenza di un’adeguata comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale per informare tempestivamente la cittadinanza sulle nuove modalità di pagamento, abbiamo presentato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Pagamento anticipato della Tari. Problemi di cassa?» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery Sullo stesso argomento Bollate: sms truffa per mancato pagamento della TariCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... È allarme truffe: spediti centinaia di finti sms sul mancato pagamento della TariÈ scattato l'allarme truffa a Gualdo Tadino dopo decine di sms inviati ai cittadini su presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari, dove si...