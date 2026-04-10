Bollate | sms truffa per mancato pagamento della Tari

A Bollate sono stati segnalati tentativi di truffa tramite messaggi di testo che avvisano di un mancato pagamento della tassa sui rifiuti. L’allerta riguarda anche altri comuni vicini, come Novate Milanese e Cormano. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a verificare eventuali comunicazioni sospette prima di agire. Nessun pagamento deve essere effettuato senza aver prima confermato la provenienza ufficiale del messaggio.

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