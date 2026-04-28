Vaticano e Stati Uniti Da Francesco a Leone Il crollo del tabù Usa

Negli ultimi anni, si sono susseguite le vicende che vedono il Vaticano e gli Stati Uniti al centro di molte discussioni. La nomina di un Papa statunitense, avvenuta in un contesto storico in cui questa possibilità sembrava improbabile, ha segnato un cambiamento significativo. Questa svolta ha attirato l’attenzione internazionale, portando alla luce una serie di eventi e riflessioni sul rapporto tra le due istituzioni e le rispettive influenze.

A dar credito alle follie del destino non poteva che maturare all’interno di un ex manicomio l’ascesa al soglio petrino del primo Papa statunitense, una pazzia anche solo fino a un decennio prima. Fino all’elezione nel 2013 del gesuita argentino, Jorge Bergoglio, con annessa, scontata fumata nera della candidatura di bandiera (a stelle e strisce) dell’allora arcivescovo di New York, Timothy Dolan. Ma, esaurito quel pontificato giudicato Oltreoceano (e non solo) troppo anti-americano al punto da polarizzare come non mai i cattolici statunitensi, il tabù del primo Papa yankee è caduto. Si è sgretolato negli incontri informali prae Conclave 2025 fra i cardinali Usa, là sul Giancolo, al Pontificio Collegio americano che nell’800 ospitò l’Ospedale dei poveri pazzi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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