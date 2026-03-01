A processo per violenza sessuale di gruppo Tribunale assolve tre uomini | Il fatto non sussiste

Lo scorso venerdì, il Tribunale di Foggia ha assolto con formula piena tre uomini accusati di violenza sessuale di gruppo, stabilendo che il fatto non sussiste. La giudice Loretta Plantone ha pronunciato la sentenza a carico di due fratelli di Rodi Garganico di 44 e 48 anni, e di un 49enne di Roma. La vicenda si è svolta davanti al giudice unico del tribunale.

