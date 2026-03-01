Sal Da Vinci | E' la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso Mi avete regalato un affetto clamoroso

Sal Da Vinci ha commentato la sua vittoria, sottolineando che rappresenta un traguardo per chi, come lui, proviene da un contesto umile. Ha espresso la propria emozione, dicendo di sentire ancora sulla pelle l’affetto ricevuto, definendolo “clamoroso” e condividendolo con il pubblico. Le sue parole riflettono un senso di gratitudine per il supporto mostrato.

«L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E' la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l’ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso». Lo dice Sal da Vinci alla conferenza stampa dopo la vittoria al festival di Sanremo 2026. "Eurovision? Per sempre sì, l'ho detto dall'inizio" Anche per Sal da Vinci la domanda di rito dopo la vittoria a Sanremo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vittoria di un popolo, di chi viene dal basso»

Sanremo, Sal Da Vinci: «Vittoria di chi viene dal basso. Eurovision? Per Sempre sì». La conferenza del podioSanremo 2026 - Sal Da Vinci, con il brano Per sempre sì, è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Batte al rush finale Sayf, con Tu mi piaci tanto. Sul terzo gradino del ...

