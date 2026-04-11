Bordighera | il volontario della Croce Rossa scrive la sua storia

Il comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana ha annunciato un evento dedicato alla presentazione del libro scritto da un volontario locale. L’opera, intitolata Materia Sottile, sarà mostrata durante un incontro culturale organizzato dal comitato. La presentazione si svolgerà in una data ancora da definire e coinvolgerà il pubblico interessato alle esperienze e alle storie di chi si dedica al servizio umanitario.

Il comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana organizza un incontro culturale per la presentazione dell’opera scritta dal proprio volontario Davide Rastello, intitolata Materia Sottile. L’evento si terrà nella giornata di domenica 12 aprile alle ore 15 presso il salone situato in via Aurelia, precisamente nella zona ospedaliera della città. Il valore del racconto vissuto tra impegno sociale e letteratura. L’iniziativa nasce dalla volontà di accogliere le riflessioni contenute nel volume di Rastello, un testo che punta a trasmettere narrazioni profonde basate su legami umani e sulla realtà quotidiana. A gestire il dibattito e guidare l’incontro saranno Mara Cilli e Barbara Bonavia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera: il volontario della Croce Rossa scrive la sua storia Leggi anche: Addio a Giorgio De Prosperis, storico volontario della Croce Rossa: oggi i funerali a Pontinia Volontario nella Croce Rossa. L’invito di Mattia: "Venite"I giovani ed il volontariato sono due temi che raramente, purtroppo, si intrecciano, ma non è questo il caso.