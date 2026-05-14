Pavia conferenza geopolitica bollente il 23 maggio alle 17 | 30 con Alberto Contri Giacomo Maria Prati e Jean Toschi

A Pavia il 23 maggio alle 17:30 si terrà una conferenza intitolata “Geopolitica bollente” che vedrà la partecipazione di Alberto Contri, Giacomo Maria Prati e Jean Toschi. L’evento si svolgerà in piazza e sarà dedicato a discutere questioni di attualità e tensioni nel quadro internazionale. I relatori interverranno su temi legati alle dinamiche geopolitiche odierne e alle sfide che coinvolgono diverse aree del mondo. La conferenza si svolgerà in uno spazio pubblico accessibile a tutti.

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