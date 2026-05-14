Pavia conferenza geopolitica bollente il 23 maggio alle 17 | 30 con Alberto Contri Giacomo Maria Prati e Jean Toschi
A Pavia il 23 maggio alle 17:30 si terrà una conferenza intitolata “Geopolitica bollente” che vedrà la partecipazione di Alberto Contri, Giacomo Maria Prati e Jean Toschi. L’evento si svolgerà in piazza e sarà dedicato a discutere questioni di attualità e tensioni nel quadro internazionale. I relatori interverranno su temi legati alle dinamiche geopolitiche odierne e alle sfide che coinvolgono diverse aree del mondo. La conferenza si svolgerà in uno spazio pubblico accessibile a tutti.
Le grandi tensioni internazionali, il ruolo dell’informazione, la comunicazione nell’epoca delle crisi globali e le nuove sfide culturali saranno al centro di “Geopolitica bollente”, la conferenza pubblica organizzata dal gruppo giovanile Ordine di Minerva, in programma sabato 23 maggio alle ore 17.30 in piazza Leonardo da Vinci a Pavia. Un appuntamento aperto alla cittadinanza che punta a trasformare il cuore della città in uno spazio di confronto libero, dinamico e attuale, affrontando alcuni dei temi più discussi dello scenario contemporaneo con ospiti di primo piano del panorama culturale e mediatico italiano. A intervenire saranno:... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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