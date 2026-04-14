Paura per una ragazza nei giardini di Porta Serio a Crema un 24enne tenta di scipparla | l' epilogo

Una ragazza è stata avvicinata da un uomo di 24 anni nei giardini di Porta Serio a Crema, che ha tentato di scipparle la borsa. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno denunciato il giovane maliano coinvolto nel tentativo. La vittima ha riferito di aver avuto paura durante l’aggressione, e l’uomo è stato messo sotto accusa.

Una denuncia per tentato scippo, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Crema, dove un giovane maliano di 24 anni è stato fermato dopo aver cercato di rubare un telefono cellulare e una borsa a una ragazza. L’episodio si è verificato ieri nei giardini di Porta Serio, come comunicato dalle forze dell’ordine. Tentato scippo a Crema Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di ieri a Crema. Una ragazza stava passeggiando nei giardini di Porta Serio quando è stata avvicinata da un giovane straniero, identificato poi come un cittadino maliano di 24 anni. L’uomo ha tentato di sottrarle con la forza il telefono cellulare e la borsa, ma la vittima ha opposto resistenza, riuscendo a impedire il furto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura per una ragazza nei giardini di Porta Serio a Crema, un 24enne tenta di scipparla: l'epilogo Paura in un locale a Viareggio, 27enne tenta di forzare la porta brandendo una bottiglia di vetro: l'epilogoUn arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella notte del 24 marzo a Viareggio, dove un... Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enneUno dei due è stato immediatamente bloccato dagli operatori intervenuti, mentre il secondo, chiaramente immortalato dalle telecamere, è stato già...