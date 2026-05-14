Patto locale per la lettura pubblicato l’avviso per nuovi partner

È stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativa al “Patto locale per la lettura” nella città di Benevento. L’assessore alla Cultura ha comunicato questa iniziativa e ha specificato che l’avviso riguarda l’integrazione alla sottoscrizione con nuovi partner. La comunicazione è stata diffusa per invitare le organizzazioni interessate a presentare le proprie candidature. La procedura è aperta e mira a coinvolgere ulteriori soggetti nel progetto dedicato alla promozione della lettura in città.

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