Patto locale per la lettura pubblicato l’avviso per nuovi partner
È stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativa al “Patto locale per la lettura” nella città di Benevento. L’assessore alla Cultura ha comunicato questa iniziativa e ha specificato che l’avviso riguarda l’integrazione alla sottoscrizione con nuovi partner. La comunicazione è stata diffusa per invitare le organizzazioni interessate a presentare le proprie candidature. La procedura è aperta e mira a coinvolgere ulteriori soggetti nel progetto dedicato alla promozione della lettura in città.
Tempo di lettura: < 1 minuto L’ assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse “Patto locale per la lettura della Città di Benevento – Integrazione alla sottoscrizione per nuovi partner. Anno 2026”. I soggetti interessati possono presentare la domanda di partecipazione al VII Settore Servizio Cultura Biblioteca- Politiche Giovanili ai seguenti indirizzi: [email protected] ; [email protected]. La ricezione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2026. Eventuali informazioni eo chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti contatti: mail: biblioteca@comunebn. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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