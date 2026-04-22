Colleferro Pubblicato l’Avviso Compra locale consegniamo in bici | per un futuro sostenibile Il progetto pilota presentato nel corso di una conferenza stampa

Il Comune di Colleferro ha pubblicato un avviso intitolato “Compra locale, consegniamo in bici: per un futuro sostenibile”. Il progetto pilota è stato presentato durante una conferenza stampa e prevede la possibilità per i commercianti locali di aderire a questa iniziativa, che mira a promuovere la consegna a domicilio con mezzi bici. L’avviso è ora disponibile online e rivolto agli esercenti del territorio.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È già online l’Avviso con cui il Comune di Colleferro mette a disposizione dei commercianti esercenti sul territorio L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Pubblicato l’Avviso “Compra locale, consegniamo in bici: per un futuro sostenibile”. Il progetto pilota presentato nel corso di una conferenza stampa Notizie correlate Mobilità sostenibile e futuro green: un corso di formazione del progetto europeo “Adriamove”FASANO – Il Comune di Fasano, in qualità di ente capofila, prosegue con determinazione le attività del progetto Adriamove (Active development of... Sky-ability, presentato il progetto europeo: i Piani di Bobbio area pilotaUn tool kit di autovalutazione che permette ai gestori degli impianti sciistici di verificare il livello di accessibilità del proprio comprensorio...