Colleferro Pubblicato l’Avviso Compra locale consegniamo in bici | per un futuro sostenibile Il progetto pilota presentato nel corso di una conferenza stampa

Da cronachecittadine.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Colleferro ha pubblicato un avviso intitolato “Compra locale, consegniamo in bici: per un futuro sostenibile”. Il progetto pilota è stato presentato durante una conferenza stampa e prevede la possibilità per i commercianti locali di aderire a questa iniziativa, che mira a promuovere la consegna a domicilio con mezzi bici. L’avviso è ora disponibile online e rivolto agli esercenti del territorio.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – È già online l’Avviso con cui il Comune di Colleferro mette a disposizione dei commercianti esercenti sul territorio L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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