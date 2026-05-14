Pattinaggio | l’Euro Sport Club brilla a Roma con 7 podi internazionali

Durante le competizioni internazionali di pattinaggio, l’Euro Sport Club si è distinto a Roma conquistando sette medaglie. Le giovani atlete del club sono riuscite a primeggiare nelle gare di velocità, portando a casa risultati di rilievo. Il club ternano ha superato oltre quaranta altri club europei, dimostrando un’elevata preparazione e capacità organizzative. Le atlete e gli allenatori hanno partecipato a diverse gare, ottenendo riconoscimenti in più discipline e contribuendo alla crescita della scena nazionale di questa disciplina.

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? Domande chiave Chi sono le giovani promesse che hanno dominato le distanze brevi? Come ha fatto il club ternano a superare 40 club europei? Quale metodo di allenamento ha permesso questo successo collettivo? Come verranno valorizzati i talenti emergenti nelle prossime gare internazionali??? In Breve Aurora Cosenza vince tre ori, Rachele Pacifici due ori e un argento. Benedetta Proietti ottiene l'argento nei 5000 metri nella categoria Esordienti. Giulia Michettoni, Daria Tallarico e Filipp . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pattinaggio: l’Euro Sport Club brilla a Roma con 7 podi internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONTI MACII magici secondi a un decimo dalla vetta nel programma corto I RIVIVI LA GARA Sullo stesso argomento Leggi anche: Terni, sette podi internazionali per l’Euro Sport Club: “Risultato corale che riempie d’orgoglio” Judo, Astana: l’Italia chiude con due podi, brilla Fabio BasileLa spedizione azzurra al Grand Slam di Astana si conclude con due podi complessivi, confermando una preparazione positiva della spedizione azzurra... Argomenti più discussi: Terni, Euro Sport Club in grande forma a Roma: sette podi. Strepitose Cosenza e Pacifici; Round 2 Game 4: Avalanche vs. Wild NHL; Cremonese-Pisa: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Round 2 Game 2: Wild vs. Avalanche NHL. #Strepitose - Results on X | Live Posts & Updates x.com