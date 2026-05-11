Judo Astana | l’Italia chiude con due podi brilla Fabio Basile

La squadra italiana di judo si è distinta al Grand Slam di Astana, conquistando due medaglie complessive. La competizione si è conclusa con risultati soddisfacenti, in vista delle prossime qualificazioni olimpiche. Tra i protagonisti, un atleta ha ottenuto una medaglia d’oro, mentre un altro si è aggiudicato un bronzo. La partecipazione ha confermato l’ottimo stato di forma degli atleti italiani in questa fase della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La spedizione azzurra al Grand Slam di Astana si conclude con due podi complessivi, confermando una preparazione positiva della spedizione azzurra anche in vista delle qualificazioni olimpiche. Il sesto evento del World Tour ad Astana archivia un weekend positivo per il judo italiano, che conquista due podi, quattro quinti e due settimi posti. L’appuntamento in Kazakistan rappresenta l’ultima gara prima del periodo di qualificazione verso i Giochi di Los Angeles 2028, che inizia a giugno in Mongolia. Nonostante le eliminazioni di Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei 90 kg, dovute all’esigenza di ritrovare il ritmo gara dopo un lungo stop, il rendimento degli azzurri è stato positivo anche viste le difficoltà di un torneo di medio-alto livello.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiunoDopo gli ottimi risultati di ieri (in primis il terzo posto di Francesca Milani nei -48 kg), arrivano ancora ottime notizie per l’Italia al termine... Grand Slam di Judo ad Astana, Fabio Basile conquista l’argento nei -73 kgAstana, 9 maggio 2026 – Arriva uno splendido secondo posto al Grand Slam di Judo ad Astana, capitale del Kazakistan, per Fabio Basile. Argomenti più discussi: Ad Astana brilla il de ashi di Fabio Basile: argento nei 73 kg; Judo, Fabio Basile brilla al Grand Slam di Astana! Finale di spessore dopo tre anni di digiuno; Judo, Grand Slam Astana 2026: l’Italia sorride con l’argento di Basile e il bronzo di Milani; Judo, Grand Slam Astana 2026: Fabio Basile è tornato! Argento show nei -73 kg.