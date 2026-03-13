Investì e uccise 77enne | condannata a 4 mesi

Una donna è stata condannata a quattro mesi di reclusione per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso un uomo di 77 anni. La sentenza ha tenuto conto delle attenuanti generiche e ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima. La decisione è stata emessa da un giudice in seguito al procedimento legale avviato a seguito dell’incidente.

Quattro mesi di reclusione per omicidio stradale, con le attenuanti generiche; è stato riconosciuto il concorso di colpa della vittima. È la sentenza emessa ieri dal giudice Matteo Gambarati per l'automobilista che investì Loris Catelli, 77 anni, a Vezzano in via Roma Nord, sulla statale 63. L'anziano fu colpito da una Fiat Punto nel pomeriggio dell'11 aprile 2023 di fronte a un negozio di fiori, sulle strisce pedonali: trasportato con l'elicottero all'ospedale Maggiore di Parma, venne a mancare due giorni dopo. Catelli viveva a Vezzano: lavorò prima come vicedirettore del Banco di Roma nella sede di Reggio; dopo il pensionamento fu titolare di una società per consulenze di finanziamenti agevolati alle aziende.