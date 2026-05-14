Alba Adriatica sta celebrando il suo settantesimo anniversario con varie iniziative, tra cui eventi sportivi, spettacoli musicali e l’uso di droni sul mare. A gennaio si sono svolti i festeggiamenti ufficiali, mentre ad agosto è prevista la rassegna comica Albatraz con diversi artisti. Durante la festa, i droni saranno impiegati per creare coreografie luminose e riprese aeree, aggiungendo un elemento visivo alla celebrazione.

? Punti chiave Quali artisti parteciperanno alla rassegna comica Albatraz ad agosto?. Come verranno utilizzati i droni durante la festa del settantesimo anniversario?. Dove si svolgeranno i tornei nazionali di Beach Sport e Triathlon?. Chi condurrà le serate di cabaret e comicità ad Alba Adriatica?.? In Breve Celebrazione 70 anni il 14 luglio con concerto sinfonico e show di droni.. Tornei di Beach Sport e campionato italiano di Triathlon il 5-6 settembre.. Albatraz con Paolo Caiazzo e Andrea Peroni il 12-13 agosto presso il territorio.. Programmazione include musica anni 90 il 24-25 luglio e Bandabardò il 31 luglio.. Alba Adriatica prepara un palinsesto estivo che trasforma il lungomare in un palcoscenico a cielo aperto, con eventi che spaziano dalla musica classica al beach sport per celebrare i settanta anni della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alba Adriatica festeggia i 70 anni: sport, musica e droni sul mare

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