Passione biancazzurra Tutti in coda per il biglietto

Sabato mattina si sono formate lunghe code davanti alla biglietteria dello stadio Lungobisenzio, dove i tifosi si sono messi in fila per acquistare i biglietti in vista della finale di playoff di domenica alle 16. L’attesa è tutta per il match tra la squadra locale e la formazione ospite, che si giocherà in un clima di grande entusiasmo tra gli appassionati. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le compagini.

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Si avvicina a grandi passi la finale di playoff di domenica (calcio d’avvio alle 16) fra Prato e Seravezza Pozzi, in programma allo stadio Lungobisenzio. Oggi prende ufficialmente il via la vendita libera dei tagliandi, che sicuramente verranno polverizzati, raggiungendo così l’ennesimo soldout della stagione (venduti circa 800 biglietti nella fase di prelazione degli abbonati). Come comunicato dalla società del presidente Antonio Politano, al botteghino del Lungobisenzio (Ingresso Tribuna Centrale, via Firenze 5) si potranno comprare i biglietti per la Tribuna e per la Curva Ferrovia Matteo Ventisette, a partire dalle 14. Per quanto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passione biancazzurra . Tutti in coda per il biglietto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutti in coda per la bellezza. Palazzo Turati il più visitatoNel fine settimana sono stati 540mila gli italiani che hanno accolto l’invito del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - a partecipare alla 34ª... Leggi anche: Euforia biancazzurra. Biglietti subito esauriti