L’entusiasmo dei tifosi per la squadra biancazzurra si rispecchia nella rapida vendita dei biglietti per la prossima partita. Tutti i tagliandi disponibili sono stati acquistati in breve tempo, senza restare a disposizione. La richiesta è stata molto elevata rispetto alla disponibilità dei posti, portando a un esaurimento immediato dei biglietti. La partita si giocherà in un impianto con capacità limitata, già sold out.

L’entusiasmo per il Prato non si arresta. L’ottimo rendimento di queste ultime settimane dei biancazzurri, issatisi fino al secondo posto del girone E di Serie D (in compagnia del Tau Calcio) a una giornata dalla fine della regular season, non ha fatto altro che alimentare ulteriormente un fuoco che arde dall’estate scorsa. La fotografia? La corsa al biglietto che ormai si verifica puntualmente ogni martedì prima di una partita casalinga di Risaliti e compagni, che domenica affronteranno al Lungobisenzio l’Aquila Montevarchi. Non appena cominciata la fase di prevendita dei tagliandi, quelli disponibili in Curva Ferrovia Matteo Ventisette sono stati esauriti - in modalità online - nel giro di qualche minuto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Euforia biancazzurra. Biglietti subito esauriti

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Prato, voglia di impresa. Subito esauriti i bigliettiStavolta sono stati sufficienti appena 45 minuti per esaurire i biglietti a disposizione dei tifosi del Prato per il match casalingo di domenica...