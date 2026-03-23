Tutti in coda per la bellezza Palazzo Turati il più visitato

Da ilgiorno.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana sono stati 540mila gli italiani che hanno accolto l’invito del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - a partecipare alla 34ª edizione delle “ Giornate FAI di Primavera “ che così si conferma il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In occasione di questa grande "festa diffusa" della cultura hanno aperto le loro porte 780 luoghi d’arte, storia e natura in 400 città in tutte le regioni - spesso poco conosciuti o poco valorizzati, e molti dei quali solitamente inaccessibili - con visite a contributo libero rese possibili grazie all’impegno di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e di 17mila “apprendisti Ciceroni“, studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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