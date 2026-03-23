Nel fine settimana sono stati 540mila gli italiani che hanno accolto l’invito del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - a partecipare alla 34ª edizione delle “ Giornate FAI di Primavera “ che così si conferma il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. In occasione di questa grande "festa diffusa" della cultura hanno aperto le loro porte 780 luoghi d’arte, storia e natura in 400 città in tutte le regioni - spesso poco conosciuti o poco valorizzati, e molti dei quali solitamente inaccessibili - con visite a contributo libero rese possibili grazie all’impegno di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e di 17mila “apprendisti Ciceroni“, studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti per raccontare le bellezze che li circondano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in coda per la bellezza. Palazzo Turati il più visitato

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Sabato 21 si parte da Segrate alle 16.30 per visitare, in occasione delle GIORNATE del FAI di PRIMAVERA, il PALAZZO TURATI. Per chi non se la sente di fare tutto il tragitto in bicicletta può optare per la soluzione Passante+Bici (la bici non paga!) . Maggiorni facebook