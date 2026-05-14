Passerella sull' Arno Campa Lega | Basta demagogia politica ecco come stanno le cose

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato recentemente sulla passerella che attraversa il fiume Arno, attirando l’attenzione pubblica e politica. Un’utente è caduta mentre attraversava la struttura, e sono state avviate indagini per chiarire le cause dell’incidente. Un rappresentante di un partito ha commentato la situazione, invitando a evitare polemiche sterili e a concentrarsi sui fatti concreti. La donna coinvolta è stata soccorsa e sta ricevendo le cure necessarie. Le autorità competenti stanno esaminando i dettagli dell’accaduto.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – “In m erito all’incidente avvenuto sulla passerella sull’Arno, desidero prima di tutto mandare un forte abbraccio alla signora caduta. Ma credo sia doveroso raccontare i fatti per come stanno realmente, a differenza del consigliere Caporali del Pd e dai candidati consiglieri di Con Arezzo a sostegno di Marco Donati, senza slogan elettorali e senza fake news”. Inizia così la nota di Francesco Campa, candidato consigliere con la Lega e residente proprio a pochi metri dalla passerella. “La lista che si definisce ‘delle frazioni’ forse la frazione di Giovi la conosce poco. Me lo auguro. Perché altrimenti sarebbe grave aver dimenticato – o peggio omesso – che sulla passerella esiste una convenzione tra Comune di Arezzo e Comune di Capolona, con manutenzione condivisa tra i due Enti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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