Furnari difende il Policlinico | Speculare sui pazienti oncologici non è politica ecco come stanno le cose

Il referente del Policlinico interviene per chiarire la situazione, affermando che speculare sui pazienti oncologici non rappresenta un atto politico. Secondo le sue parole, fare politica non consiste nel creare scandali, mettere in cattiva luce i professionisti o diffondere false notizie che colpiscono le persone vulnerabili. La posizione ufficiale si concentra sulla tutela e sulla corretta comunicazione dei fatti.

La direttrice generale ha indetto una conferenza stampa all'indomani del caso sollevato dal senatore di Italia Viva Davide Faraone che ha denunciato la presenza di "persone ammassate nei prefabbricati". "Non si strumentalizzi il dolore, cure garantite nonostante i cantieri del Pnrr". Anche medici e pazienti difendono il reparto “Chi ritiene che fare politica significhi creare scandalo, andare con le dita negli occhi delle persone che lavorano, colpire attraverso i falsi scoop l'avversario politico, quindi attraverso la sofferenza delle persone, è fuoristrada. Speculare sul dolore e sui pazienti oncologici non fa parte di una sana politica”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Caso Oncologia al Policlinico: Ecco la verità sul reparto VIDEOPALERMO – Dopo le pesanti denunce sollevate dal deputato Davide Faraone in merito alle criticità del reparto di Oncologia, il Policlinico di Palermo rompe il silenzio. In una conferenza stampa convoca ... livesicilia.it

Furnari, 'attacco di Faraone ingiusto e solo per campagna elettorale'Respingiamo con forza gli attacchi mediatici dell'onorevole Davide Faraone, che non fanno altro che offendere i professionisti, gli operatori e coloro che ogni giorno lavorano con impegno, onestà e q ... ansa.it