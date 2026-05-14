Passerella sull' Arno Campa | Basta demagogia politica ecco come stanno le cose

In seguito all’incidente verificatosi sulla passerella che attraversa il fiume Arno, un rappresentante delle autorità ha espresso vicinanza alla donna coinvolta, inviando un messaggio di solidarietà. La passerella, che collega due zone della città, è stata temporaneamente chiusa per le verifiche di sicurezza, mentre sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente. Nessun dettaglio, al momento, sulla dinamica dell’accaduto o sulle responsabilità.

“In merito all’incidente avvenuto sulla passerella sull’Arno, desidero prima di tutto mandare un forte abbraccio alla signora caduta. Ma credo sia doveroso raccontare i fatti per come stanno realmente, a differenza del consigliere Caporali del Pd e dai candidati consiglieri di Con Arezzo a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Furnari difende il Policlinico: "Speculare sui pazienti oncologici non è politica, ecco come stanno le cose"La direttrice generale ha indetto una conferenza stampa all'indomani del caso sollevato dal senatore di Italia Viva Davide Faraone che ha denunciato...

Leggi anche: "Inagibile perché pericolosa". Chiusa la passerella sull'Arno da Giovi a Pieve a Sietina

Inagibile perché pericolosa. Chiusa la passerella sull'Arno da Giovi a Pieve a SietinaL'intervento è stato effettuato nella tarda serata di ieri, 12 maggio, dai vigili del fuoco di Arezzo e dalla polizia municipale ... arezzonotizie.it

Buche e degrado per arrivare alla passerella di BadiaLa passerella sull’Arno – raccontano i cittadini – è stata a lungo ostentata dall’amministrazione come un esempio di tutela ambientale. Ma la verità è che l’accesso alla passerella è un campo minato ... lanazione.it