Una donna è caduta mentre attraversava la passerella Giovi-Capolona, che presenta assi divelte. La caduta ha attirato l’attenzione sulla condizione della struttura, che necessita di interventi di manutenzione. La situazione evidenzia la richiesta di interventi urgenti e regolari per garantire la sicurezza di chi utilizza il passaggio pedonale. La vicenda si è verificata a metà maggio in una località della provincia.

Arezzo, 14 maggio 2026 – . La dichiarazione congiunta di Alessandro Meucci, Tupac De Marco e Tiziano Alessi dopo l'incidente avvenuto. Ieri sera sulla passerella che collega Giovi e Capolona alcune assi si sono divelte durante l'attraversamento, facendo cadere una donna. La persona ha riportato lividi ed escoriazioni: poteva andare molto peggio. Non si tratta di una fatalità. La struttura in legno — la cui manutenzione è a carico del Comune di Arezzo — versa da tempo in uno stato avanzato di abbandono: il legno è marcio, l'umidità e le intemperie hanno fatto il resto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passerella Giovi-Capolona, donna caduta per le assi divelte: “Serve manutenzione urgente e continuativa”

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